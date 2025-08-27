На Цветном бульваре открылась выставка к 110-летию со дня рождения Владимира Зельдина

«Лучшего человека в истории нашего театра не было и, возможно, не будет. Но будем надеяться, что появятся такие же выдающиеся личности. Владимир Михайлович прожил удивительную жизнь — 101 год. За все это время он ни разу не запятнал свое имя и никогда никого не огорчил. Он играл до последнего дня главные роли, выходил на сцену и жил этим. Это было настоящее служение театру, искусству и людям», — обратилась к собравшимся народная артистка России, актриса театра Российской Армии Ольга Богданова.