Зои Кравиц флиртовала с Остином Батлером после слухов о романе с Гарри Стайлсом

Актриса Зои Кравиц флиртовала с Остином Батлером после слухов о романе с певцом Гарри Стайлсом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Знаменитости появились на премьере фильма «Пойман с поличным», которая прошла в Нью-Йорке. Актер прижимал коллегу и обнимал за талию перед фотографами. Артистка была одета в черный топ с декольте и юбку в тон. Остин Батлер предпочел кожаный брючный костюм, солнцезащитные очки и туфли.
19 августа Зои Кравиц была замечена с бывшим возлюбленным Тейлор Свифт, Гарри Стайлсом. Они встретились в бистро Rita’s в Лондоне. По информации журналистов, актриса и певец «прятались за углом заведения и целовались, как подростки». Новость о романе пары смутила поклонников Тейлор Свифт, о чем они стали писать в соцсетях.
24 августа звезду сфотографировали с Гарри Стайлсом в Риме. Один из поклонников засняли, как актриса шла под руку с певцом. Артистка была одета в белое мини-платье, черную кепку и кожаные лоферы. Поп-исполнитель предпочел синий бархатный костюм и кроссовки.