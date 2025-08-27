Звезда «СашиТани» снялась обнаженной в ванне

Актриса подчеркивала в интервью, что не снимается для мужских журналов, а также отказывается от ролей в фильмах ужасов. Звезда росла в верующей семье, поэтому такие вещи для нее являются недопустимыми. Ланина отмечала, что благодарна родителям, которые с малых лет водили ее в церковь, а потом отдали в православную школу. По словам актрисы, мать и отец не навязывали ей определенную религию, но дали хорошую «христианскую базу».