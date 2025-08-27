Звезда «СашиТани» снялась обнаженной в ванне

Звезда «СашиТани» Алина Ланина, сыгравшая в сериале Еву Сергееву, снялась обнаженной. Актриса позировала в ванне и опубликовала фото в Telegram-канале.
«Сегодня на домашнем. Запасаюсь энергией перед началом рабочего сезона», — отметила знаменитость.
Артистка рассказывала, что недавно вернулась из санатория в Ессентуках, куда приехала ради похудения без вреда для организма. Ланиной подобрали рацион на 1000 калорий. По словам звезды, она не испытывала чувства голода и осталась довольна результатами преображения.
У знаменитости двое детей: четырехлетний сын Лев и двухлетняя дочь Надежда. Ланина скрывает имя мужа, но она говорила в соцсетях, что ее избранник тоже творческий человек. Он снимался в кино, а теперь занимается другими проектами в этой сфере.
Актриса подчеркивала в интервью, что не снимается для мужских журналов, а также отказывается от ролей в фильмах ужасов. Звезда росла в верующей семье, поэтому такие вещи для нее являются недопустимыми. Ланина отмечала, что благодарна родителям, которые с малых лет водили ее в церковь, а потом отдали в православную школу. По словам актрисы, мать и отец не навязывали ей определенную религию, но дали хорошую «христианскую базу».
Ранее Алина Ланина попросила поклонников оценить ее фигуру.