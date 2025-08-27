Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «СашиТани» снялась обнаженной в ванне

Актриса Алина Ланина показала фото со съемки в обнаженном виде
Звезда «СашиТани» снялась обнаженной в ванне
Звезда «СашиТани» снялась обнаженной в ваннеИсточник: www_gazeta_ru

Звезда «СашиТани» Алина Ланина, сыгравшая в сериале Еву Сергееву, снялась обнаженной. Актриса позировала в ванне и опубликовала фото в Telegram-канале.

«Сегодня на домашнем. Запасаюсь энергией перед началом рабочего сезона», — отметила знаменитость.

Артистка рассказывала, что недавно вернулась из санатория в Ессентуках, куда приехала ради похудения без вреда для организма. Ланиной подобрали рацион на 1000 калорий. По словам звезды, она не испытывала чувства голода и осталась довольна результатами преображения.

У знаменитости двое детей: четырехлетний сын Лев и двухлетняя дочь Надежда. Ланина скрывает имя мужа, но она говорила в соцсетях, что ее избранник тоже творческий человек. Он снимался в кино, а теперь занимается другими проектами в этой сфере.

Актриса подчеркивала в интервью, что не снимается для мужских журналов, а также отказывается от ролей в фильмах ужасов. Звезда росла в верующей семье, поэтому такие вещи для нее являются недопустимыми. Ланина отмечала, что благодарна родителям, которые с малых лет водили ее в церковь, а потом отдали в православную школу. По словам актрисы, мать и отец не навязывали ей определенную религию, но дали хорошую «христианскую базу».