Зумеры назвали любимые советские и российские фильмы

Современная молодежь любит такие фильмы, как «Брат» и «Иван Васильевич меняет профессию»

Ко Дню российского кино социальная сеть ВКонтакте провела исследование среди пользователей на знание российского и советского кинематографа. В опросе приняли участие 1 000 респондентов в возрасте от 18 до 28 лет.

Самыми любимыми современными российскими фильмами зумеры назвали ленты «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова. В первой пятерке оказались также комедия «Холоп»,  франшиза «Последний богатырь» и семейный фильм «Чебурашка», ставший самым кассовым проектом в истории российского кино.

В топ любимых актеров, по версии интернет-пользователей, вошли Дмитрий Нагиев, Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Александр Петров и Юра Борисов. В списке популярных режиссеров оказались Федор Бондарчук, Алексей Балабанов и Никита Михалков

Выяснилось, что 27% опрошенных предпочитают смотреть советские фильмы. Молодые люди находят в них глубокие сюжеты, добрый юмор и уютную атмосферу. Зумеры скучают по тем временам, которые застали, будучи детьми, или о которых знают по рассказам родителей. 

Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» оказалась самым любимым советским фильмом у поколения Z (зумеры). Второе и третье место поделили другие ленты Леонида Гайдая: «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Бриллиантовая рука». В топ также попали «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит». 

Любимыми советскими актерами молодые пользователи назвали Юрия Никулина, Евгения Леонова, Андрея Миронова и Георгия Вицина. Лучшими режиссерами, по их мнению, являются Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов и Андрей Тарковский.