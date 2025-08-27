Выяснилось, что 27% опрошенных предпочитают смотреть советские фильмы. Молодые люди находят в них глубокие сюжеты, добрый юмор и уютную атмосферу. Зумеры скучают по тем временам, которые застали, будучи детьми, или о которых знают по рассказам родителей.