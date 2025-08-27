Ричмонд
Уехавшая в США Мария Машкова заявила, что не вернется в Россию

Актриса Мария Машкова заявила, что не вернется в РФ из-за потери связи с родиной
Мариня Машкова
Мариня МашковаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Мария Машкова призналась в интервью журналистке Нино Росебашвили, что окончательно приняла решение не возвращаться в Россию, поскольку лишилась связи с гражданами страны.

«Только в этом году я четко поняла, что не вернусь жить в Россию. Я почти четыре года там не была, что очень много. Я не переживала с людьми в России этот страх, когда ты можешь говорить только на кухне — и то не факт, что ты не окажешься за решеткой», — заявила Машкова.

По словам актрисы, она стала «чужой» для россиян. В то же время знаменитость отметила, что очень хочет приехать на родину, чтобы навестить бабушку.

Еще знаменитость вспомнила, что в первые несколько лет после эмиграции боялась остаться без жилья и средств к существованию. Однако, спустя время, актриса открылась для себя с новой стороны: она поняла, что готова подрабатывать хоть уборщицей, хоть баристой.

«У меня был такой страх, что я и мои дети просто могут оказаться на улице. Сейчас у меня такого ощущения нет совсем. Я найду, как заработать деньги. Меня бабушка же воспитывала, но я оказалась еще более работящей, чем думала. Я всегда знала, что люблю и умею работать, но оказалось, что недооценила себя. Я могу очень и очень много работать, и я очень-очень это люблю, и мне совсем не стыдно пробовать новое», — призналась Машкова.

Звезда сериала «Не родись красивой» замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. Пара растит двоих детей: 14-летнюю Стефанию и 13-летнюю Александру. Машкова уже несколько лет живет с семьей в США. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с дочерьми. До начала СВО актриса прилетала в Россию ради съемок, но потом отказалась от всех проектов.

Ранее сообщалось, что уехавшая из РФ Мария Машкова жалеет о потере связи с отцом.