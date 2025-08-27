Уехавшая в США Мария Машкова заявила, что не вернется в Россию

«У меня был такой страх, что я и мои дети просто могут оказаться на улице. Сейчас у меня такого ощущения нет совсем. Я найду, как заработать деньги. Меня бабушка же воспитывала, но я оказалась еще более работящей, чем думала. Я всегда знала, что люблю и умею работать, но оказалось, что недооценила себя. Я могу очень и очень много работать, и я очень-очень это люблю, и мне совсем не стыдно пробовать новое», — призналась Машкова.