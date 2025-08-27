Машков заявил о невозможности отменить русскую культуру за рубежом

По словам артиста, в России было много тяжелый периодов, но страна справлялись с трудностями. «Справимся обязательно и сейчас. Если говорить о международных активностях, то они все равно есть. Совсем недавно я встречался с представителями из Армении, Молдавии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана. Вы знаете, эти самые близкие к нам бывшие наши республики. Театральное искусство, которое у них развивается, основа его получена в России. Большинство обучались в наших театральных вузах и продолжают обучаться», — пояснил Машков, добавив, что при разработке Концепции развития театра в России до 2035 года будет учтена ситуация с отменой русской культуры за границей.