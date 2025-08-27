Володин: российское кино основано на духовно-нравственных ценностях

«Поздравляю с Днем российского кино. Любовь к фильмам, которые вошли в золотой фонд российского кино, передается от поколения к поколению. Глубокий смысл наших кинокартин основан на исторической правде, духовно-нравственных ценностях», — отметил Володин, слова которого приводятся в сообщении на сайте Госдумы.