Замужнюю Скарлетт Йоханссон осудили за откровенное фото с Джонатаном Бейли

Фото актрисы с коллегой вызвало споры в сети

Замужнюю актрису Скарлетт Йоханссон раскритиковали за неприличное фото с коллегой Джонатаном Бейли. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Скарлетт Йоханссон с Джонатаном Бейли / фото: соцсети

Актер выложил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, на котором якобы кусает в шею Скарлетт Йоханссон в заведении. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актер был запечатлен в футболке, а его коллега позировала в черном топе и очках. Интернет-пользователи негативно отреагировали на снимок звезд.

«Как неуважительно по отношению к ее мужу», «Это неуместно», «У нее нет никаких принципов по отношению к мужу и их браку», — писали читатели Daily Mail.

До этого знаменитость вместе с супругом Колином Джостом посетили премьеру фильма «Мир юрского периода: Возрождение», которая прошла в Нью-Йорке. В один момент актриса поцеловала в губы своего коллегу Джонатана Бейли, а он обнял ее.

Артистка позировала на красной дорожке в белом макси-платье с глубоким декольте, босоножках и длинных серьгах. Знаменитости собрали волосы в гладкий хвост и сделали макияж в нюдовых тонах. Муж актрисы Колин Джост появился на мероприятии в белой рубашке, костюме и кедах.

Ранее Скарлетт Йоханссон объяснила, почему целовала коллегу на глазах у мужа.