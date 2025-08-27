Экс-возлюбленная Павла Табакова снялась в Берлине в кожаных шортах и бюстгальтере

Звезда эротической драмы «Чистые» Софья Синицына снялась в кожаных мини-шортах и бюстгальтере. Актриса позировала перед зеркалом в номере отеля, дополнив образ жакетом и колготками в крупную сетку. Она опубликовала откровенные фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), отметив, что находится в Берлине. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Артистка растит пятилетнюю дочь от коллеги Павла Табакова. Пара рассталась еще до рождения ребенка. По словам Синицыной, экс-возлюбленный финансово обеспечивает девочку, и она не препятствует ее встречам со знаменитыми родственниками. Звезда отмечала, что у дочери есть все шансы стать актрисой. По мнению артистки, внешне Миа похожа на родственников по отцовской линии, но характер унаследовала от нее.
Знаменитость быстро восстановилась после родов и стала появляться на публике в откровенных нарядах. Однако похудение не далось ей легко, несмотря на молодость и хорошую генетику. Актриса подчеркивала, что довольна отражением в зеркале и любит демонстрировать свою фигуру. По словам Синицыной, недовольные женщины периодически оскорбляют ее, называя «девушкой легкого поведения», однако она не обращает на это внимания.
