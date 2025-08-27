Экс-возлюбленная Павла Табакова снялась в Берлине в кожаных шортах и бюстгальтере

Знаменитость быстро восстановилась после родов и стала появляться на публике в откровенных нарядах. Однако похудение не далось ей легко, несмотря на молодость и хорошую генетику. Актриса подчеркивала, что довольна отражением в зеркале и любит демонстрировать свою фигуру. По словам Синицыной, недовольные женщины периодически оскорбляют ее, называя «девушкой легкого поведения», однако она не обращает на это внимания.