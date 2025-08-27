Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-возлюбленная Павла Табакова снялась в Берлине в кожаных шортах и бюстгальтере

Актриса Софья Синицына показала себя в кожаных мини-шортах и бюстгальтере

Звезда эротической драмы «Чистые» Софья Синицына снялась в кожаных мини-шортах и бюстгальтере. Актриса позировала перед зеркалом в номере отеля, дополнив образ жакетом и колготками в крупную сетку. Она опубликовала откровенные фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), отметив, что находится в Берлине. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Софья Синицына / фото: соцсети
Софья Синицына / фото: соцсети

Артистка растит пятилетнюю дочь от коллеги Павла Табакова. Пара рассталась еще до рождения ребенка. По словам Синицыной, экс-возлюбленный финансово обеспечивает девочку, и она не препятствует ее встречам со знаменитыми родственниками. Звезда отмечала, что у дочери есть все шансы стать актрисой. По мнению артистки, внешне Миа похожа на родственников по отцовской линии, но характер унаследовала от нее.

Знаменитость быстро восстановилась после родов и стала появляться на публике в откровенных нарядах. Однако похудение не далось ей легко, несмотря на молодость и хорошую генетику. Актриса подчеркивала, что довольна отражением в зеркале и любит демонстрировать свою фигуру. По словам Синицыной, недовольные женщины периодически оскорбляют ее, называя «девушкой легкого поведения», однако она не обращает на это внимания.

Ранее Софья Синицына рассказала о «тайном знаке» от Олега Табакова.