Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-возлюбленная Данилы Козловского снялась полностью обнаженной на Алтае

Актриса Ольга Зуева показала себя без одежды
Родившая от Данилы Козловского актриса снялась полностью обнаженной на Алтае
Родившая от Данилы Козловского актриса снялась полностью обнаженной на АлтаеИсточник: www_gazeta_ru

Бывшая возлюбленная Данилы Козловского актриса Ольга Зуева снялась полностью обнаженной. Знаменитость позировала на горе с видом на реку и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она рассказала подписчикам, что находится на Алтае.

«Не собираюсь ничего надевать до конца поездки», — отметила артистка.

Актеры начали встречаться в 2015 году, а расстались практически сразу после рождения дочери в 2020 году. Артист винит в этом себя. Он публично признавался, что «гадко» поступил по отношению к бывшей возлюбленной. Девочка, которую назвали Ода-Валентина, живет со своей матерью в США, однако актриса не препятствует общению и встречам ребенка с отцом. По словам Козловского, дочь поменяла его мировоззрение, заставив по-другому взглянуть на разные ситуации в жизни.

Зуева быстро восстановилась после родов. Актриса отмечала, что довольна своей фигурой и любит носить смелые наряды. Свое 37-летие артистка отпраздновала в костюме попкорна без штанов. По словам знаменитости, она также может себе позволить быть смешной, не боясь возможного осуждения окружающих.

Ранее стало известно, что Паулина Андреева снимается вместе с Данилой Козловским.