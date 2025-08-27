Экс-возлюбленная Данилы Козловского снялась полностью обнаженной на Алтае

Актеры начали встречаться в 2015 году, а расстались практически сразу после рождения дочери в 2020 году. Артист винит в этом себя. Он публично признавался, что «гадко» поступил по отношению к бывшей возлюбленной. Девочка, которую назвали Ода-Валентина, живет со своей матерью в США, однако актриса не препятствует общению и встречам ребенка с отцом. По словам Козловского, дочь поменяла его мировоззрение, заставив по-другому взглянуть на разные ситуации в жизни.