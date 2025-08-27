Кульминация наступает в финальной сцене. В закусочной Holsten’s Tони садится за стол и включает на музыкальном автомате «Don’t Stop Believin’» группы Journey. К нему по очереди присоединяются Кармела и сын. Медоу в это время паркует машину и направляется к двери. Камера акцентирует внимание на посетителях — среди них выделяется мужчина в куртке Members Only, который идет в туалет. В момент, когда Медоу открывает дверь кафе, экран внезапно гаснет. Ни титров, ни музыки — лишь тишина и чернота.