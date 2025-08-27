Полина Максимова появилась на церемонии закрытия фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде. Финальный день киносмотра оказался дождливым, поэтому актриса прихватила с собой желтый зонт, который подошел к ее образу.
Для торжественного вечера 36-летняя актриса выбрала пышное платье бледно-лимонного цвета с открытым верхом и переливающиеся босоножки на высоком каблуке. Волосы артистка собрала наверх, выпустив волнистые пряди.
В макияже исполнительница подчеркнула глаза. Также она предпочла перламутровые тени и помаду в тон.
