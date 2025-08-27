40-летняя Юлия Пересильд снялась в бикини на отдыхе

40-летняя звезда показала, как прошел ее отдых с семьей. На одном из кадров актриса предстала перед камерой в белом-черном бикини и солнцезащитных очках. Артистка была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без косметики. Знаменитость, предположительно, проводила время на курорте в Турции.