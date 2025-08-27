40-летняя Юлия Пересильд снялась в бикини на отдыхе

Актриса Юлия Пересильд продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
40-летняя звезда показала, как прошел ее отдых с семьей. На одном из кадров актриса предстала перед камерой в белом-черном бикини и солнцезащитных очках. Артистка была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без косметики. Знаменитость, предположительно, проводила время на курорте в Турции.
В апреле знаменитость призналась, что рассталась с возлюбленным, актером Михаилом Тройником. По словам звезды, пара разошлась некоторое время назад «с благодарностью и уважением друг к другу». Пересильд заверила, что разрыв отношений произошел без обид, ненависти и вражды.
Артистка состояла в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет».
