Алена Бабенко вышла в свет в роскошном платье с открытыми плечами

Актриса посетила закрытие кинофестиваля «Короче»
Алена Бабенко
Алена Бабенко

Алена Бабенко посетила закрытие фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче». Торжественная церемония состоялась в Калининграде 24 августа.

Для мероприятия 53-летняя актриса выбрала роскошное длинное платье красного цвета без рукавов. Свой образ исполнительница дополнила массивными золотыми серьгами, прозрачным украшением на шею и двойным браслетом.

Волосы Алена собрала в элегантную прическу с локонами у лица. Макияж артистка предпочла максимально естественный.

Алена Бабенко
Алена Бабенко

Вечер закрытия фестиваля выдался дождливым, поэтому еще одним аксессуаром Алены Бабенко стал зонт.

Как прошло закрытие XIII фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» и кто стал победителем — смотрите в репортаже Кино Mail.