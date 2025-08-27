Алена Бабенко посетила закрытие фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче». Торжественная церемония состоялась в Калининграде 24 августа.
Для мероприятия 53-летняя актриса выбрала роскошное длинное платье красного цвета без рукавов. Свой образ исполнительница дополнила массивными золотыми серьгами, прозрачным украшением на шею и двойным браслетом.
Волосы Алена собрала в элегантную прическу с локонами у лица. Макияж артистка предпочла максимально естественный.
Вечер закрытия фестиваля выдался дождливым, поэтому еще одним аксессуаром Алены Бабенко стал зонт.
Как прошло закрытие XIII фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» и кто стал победителем — смотрите в репортаже Кино Mail.