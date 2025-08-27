Россияне назвали лучшие отечественные экранизации

В ходе исследования также выяснилось, что, несмотря на растущую популярность экранизаций, 45% пользователей предпочитают сначала читать книгу, а затем смотреть фильм. Почти столько же (44%) не заботятся о порядке, в котором знакомятся с произведениями. 10% респондентов начинают с экранизации, чтобы вызвать интерес к литературе. В вопросе о художественной ценности 40% считают книги и фильмы разными искусствами, 38% отмечают, что оригинал чаще впечатляет больше, а 22% отдают предпочтение экранизациям.