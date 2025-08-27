Ричмонд
Жена Андреасяна показала фигуру в купальнике через три месяца после родов

Актриса Лиза Моряк опубликовала фото в купальнике через три месяца после родов
Елизавета Моряк, фото: соцсети
Елизавета Моряк, фото: соцсети

Жена Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк опубликовала фото в купальнике через три месяца после родов. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Знаменитость позировала в розовом купальнике-бандо, шелковом платке и солнцезащитных очках. Актриса также отказалась от макияжа и укладки.

Моряк вышла замуж за Андреасяна в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В 2023 году Моряк родила Андреасяну дочь, которую назвали Элизабет. У Андреасяна есть еще двое сыновей от первого брака.

10 мая звезды стали родителями во второй раз. У них родилась дочь Шарлиз. По словам звезд, роды получились партнерскими, хотя супруги этого не планировали. Известно, что накануне родов Лиза Моряк спела «Катюшу» на балконе с видом на Москву.

Ранее Лиза Моряк снялась с мужем Сариком Андреасяном в Монте-Карло.