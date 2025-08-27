Ричмонд
Против Дмитрия Назарова могут возбудить уголовное дело в РФ

Адвокат Алешкин: против Дмитрия Назарова могут возбудить уголовное дело в России
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров

Адвокат Андрей Алешкин не исключил, что против Дмитрия Назарова могут возбудить уголовное дело в России из-за его последнего поста в личном блоге. Слова эксперта передает «Абзац».

Накануне Telegram-канал «Хуже и не скажешь» заявил, что экс-артист МХТ им. Чехова понадеялся, что россиян не станет «от удушения». В качестве доказательств канал привел последний опубликованный Назаровым ролик, в котором тот зачитывает стихотворение.

«Это [высказывание Назарова] может быть расценено как дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации. Может быть возбуждено уголовное дело после лингвистической экспертизы», — прокомментировал видео актера адвокат Алешкин.

По словам эксперта, стихотворение Назарова могут также расценить как разжигание межнациональной розни. Алешкин призвал тех людей, которые не согласны с руководством России, «думать, о чем говорить».

Сейчас актер проживает во Франции вместе со своей супругой, актрисой Ольгой Васильевой. В январе 2023 года артистов уволили из МХТ Чехова. Согласно сообщениям СМИ, причиной стала критика спецоперации на Украине со стороны актера.

В апреле того же года Назарова оштрафовали по протоколу о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации (статья 20.3.3 КоАП). Позднее звезда «Кухни» признавался, что всего 10 бывших коллег «решились» написать или позвонить ему после случившегося.

Ранее сообщалось, что дочь уехавшего из России Дмитрия Назарова принимает заказы на автографы актера.