Актриса и обладательница премии «Оскар» Джессика Честейн получит собственную звезду на голливудской «Аллее славы». Торжественное мероприятие состоится 4 сентября, об этом пишет издание Variety.
На церемонии будут присутствовать также актеры Виола Дэвис и Аль Пачино. Ведущей выступит телезвезда Кит Хувер.
48-летняя звезда фильма «Интерстеллар» была номинирована Голливудской торговой палатой за выдающуюся работу в кино.
Голливудская «Аллея славы» основана в 1958 году. Именной звездой отмечают достижения и культурное влияние различных деятелей искусства. Чтобы получить звезду, знаменитость должна быть номинирована комитетом Голливудской торговой палаты, которая раз в год рассматривает предложения. Получив одобрение, кандидат должен дать свое согласие присутствовать на церемонии и оплатить спонсорский взнос.
Джессика Честейн получила актерский «Оскар» за фильм «Глаза Тэмми Фэй». Также она была номинирована на эту награду за роли в картинах «Цель номер один» и «Прислуга». 26 сентября на Apple TV+ выйдет сериал «Савант», в котором Честейн исполняет главную роль.