Голливудская «Аллея славы» основана в 1958 году. Именной звездой отмечают достижения и культурное влияние различных деятелей искусства. Чтобы получить звезду, знаменитость должна быть номинирована комитетом Голливудской торговой палаты, которая раз в год рассматривает предложения. Получив одобрение, кандидат должен дать свое согласие присутствовать на церемонии и оплатить спонсорский взнос.