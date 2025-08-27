Звезда сериала «Кадетство» попал в реестр злостных алиментщиков

Бывшая жена Емельянова Екатерина Директоренко рассказывала, что в одиночку воспитывает девятилетнего Степана и семилетнего Василия от актера. По ее словам, после развода артист не участвует в жизни сыновей и не платит алименты. Девушка заявляла, что актеру не интересно зарабатывать для детей, потому что его жизнь «течет в другом направлении».