Звезда сериала «Кадетство» попал в реестр злостных алиментщиков

Актера из сериала «Кадетство» Емельянова внесли в реестр злостных алиментщиков
Кирилл Емельянов
Кирилл ЕмельяновИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов значится в реестре злостных неплательщиков алиментов, его долг превышает 502 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы приставов и суда.

В отношении актера, который исполнил в сериале одну из отрицательных ролей, в 2020 году было открыто исполнительное производство. Долг артиста по алиментам составляет 502 573 рубля.

Бывшая жена Емельянова Екатерина Директоренко рассказывала, что в одиночку воспитывает девятилетнего Степана и семилетнего Василия от актера. По ее словам, после развода артист не участвует в жизни сыновей и не платит алименты. Девушка заявляла, что актеру не интересно зарабатывать для детей, потому что его жизнь «течет в другом направлении».

Артист стал известен по роли Алексея Сырникова в сериале «Кадетство». Он дебютировал в кино в 2005 году в драме «Сволочи». Емельянов снимался в таких проектах, как «Синичка», «Пункт пропуска. Офицерская история», «Секретарша», «Волк», «Как я стал русским», «До свидания, мальчики», «Восьмидесятые», «Глухарь. Возвращение», «Кремлевские курсанты».