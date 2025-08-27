Уехавшая из РФ Мария Машкова жалеет о потере связи с отцом

«Мне жалко, что в моей жизни сейчас нет той фигуры. Мне кажется, что дочкам это очень важно… Но зато я смотрю на своих дочерей — и на то, как мой муж [ведет себя с ними, как] совершенно феноменальный отец, — то это помогает мне переживать свою историю», — призналась артистка.