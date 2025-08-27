В Москве подвели итоги фестиваля Original+Doc

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Фестиваль документального контента стриминговых платформ Original+Doc подвел итоги. Призы получили проекты онлайн-платформ Premier, Kion, Wink и других, передает корреспондент ТАСС.
Гран-при в номинации «Оригинальный документальный проект» получил сериал «Рак. На пороге открытия» (Kion) — уникальное исследование, которое дает ответы на вопросы: помогут ли противоопухолевые вакцины победить рак, как российские исследователи научились превращать клетки в лекарство от онкологии и почему не удалось спасти Стива Джобса.
Самый ожидаемый документальный проект фестиваля — «Народные художественные промыслы» (Wink). За оригинальное режиссерское видение приз получил Андрей Маяцкий за «Историю русского секса» — проект выйдет на Okko. Специальный диплом в номинации «Оригинальная героиня» присудили героине фильма «Русский Милан» (Premier, Rutube) Лере Дергилевой, а награда «Лучший оригинальный герой» досталась герою проекта «Кубок Гагарина. Верить в мечту» («Кинопоиск») Александру Радулову.
За лучшую оригинальную историю наградили фильм «В поисках Андрея Рублева» (Start). Приз в номинации «Оригинальное операторское видение» получил Егор Мясников, оператор фильма «Секс в СССР», который выйдет на платформе Kion.
Награды от жюри СМИ
Премьерные документальные проекты основного конкурса оценивали два профессиональных независимых жюри: эксперты в сфере кинематографа и представители СМИ.
Председателем индустриального жюри фестиваля в 2025 году стала начальник службы документальных фильмов творческо-производственного объединения «Россия-1» Мария Финкельштейн. В команду индустриального жюри фестиваля также вошли председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, продюсер и телеведущий Валдис Пельш, режиссер Константин Смилга, актер театра и кино, театральный режиссер Александр Яцко.
Жюри СМИ возглавил руководитель индустриального медиа и сайта DOC.ru Алексей Федорко. В команду второго жюри также вошли корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Александра Баландина и тележурналист, редактор, сценарист и продюсер документальных фильмов Виолетта Ничкова.
Представители СМИ также присудили гран-при проекту «Рак. На пороге открытия». Диплом получил проект «Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия» (Kion) — с формулировкой «за мастерство журналиста в документальном кино».
О фестивале
Original+Doc проходил с 23 по 26 августа 2025 года в рамках Московской международной недели кино в кинотеатре «Москино Музеон». В конкурсной программе были премьерные показы документальных фильмов и сериалов крупнейших стриминговых платформ — Start, Kion, Okko, Wink, «Кинопоиск», Premier, Rutube и других.
Фестиваль документального контента стриминговых платформ Original+Dос проводится с 2023 года, на нем представлены новейшие фильмы, сериалы и шоу российских стриминговых платформ.