В Москве подвели итоги фестиваля Original+Doc

Гран-при в номинации «Оригинальный документальный проект» получил сериал «Рак. На пороге открытия»
Команда сериала «Рак. На пороге открытия» (Гран-при в номинации «Оригинальный документальный проект»)
Команда сериала «Рак. На пороге открытия» (Гран-при в номинации «Оригинальный документальный проект»)

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Фестиваль документального контента стриминговых платформ Original+Doc подвел итоги. Призы получили проекты онлайн-платформ Premier, Kion, Wink и других, передает корреспондент ТАСС.

Гран-при в номинации «Оригинальный документальный проект» получил сериал «Рак. На пороге открытия» (Kion) — уникальное исследование, которое дает ответы на вопросы: помогут ли противоопухолевые вакцины победить рак, как российские исследователи научились превращать клетки в лекарство от онкологии и почему не удалось спасти Стива Джобса.

Орхан Абулов, режиссер сериала «В поисках Андрея Рублева»
Орхан Абулов, режиссер сериала «В поисках Андрея Рублева»

Самый ожидаемый документальный проект фестиваля — «Народные художественные промыслы» (Wink). За оригинальное режиссерское видение приз получил Андрей Маяцкий за «Историю русского секса» — проект выйдет на Okko. Специальный диплом в номинации «Оригинальная героиня» присудили героине фильма «Русский Милан» (Premier, Rutube) Лере Дергилевой, а награда «Лучший оригинальный герой» досталась герою проекта «Кубок Гагарина. Верить в мечту» («Кинопоиск») Александру Радулову.

За лучшую оригинальную историю наградили фильм «В поисках Андрея Рублева» (Start). Приз в номинации «Оригинальное операторское видение» получил Егор Мясников, оператор фильма «Секс в СССР», который выйдет на платформе Kion.

Награды от жюри СМИ

Вручение диплома проекту «Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия»
Вручение диплома проекту «Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия»

Премьерные документальные проекты основного конкурса оценивали два профессиональных независимых жюри: эксперты в сфере кинематографа и представители СМИ.

Председателем индустриального жюри фестиваля в 2025 году стала начальник службы документальных фильмов творческо-производственного объединения «Россия-1» Мария Финкельштейн. В команду индустриального жюри фестиваля также вошли председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, продюсер и телеведущий Валдис Пельш, режиссер Константин Смилга, актер театра и кино, театральный режиссер Александр Яцко.

Жюри СМИ возглавил руководитель индустриального медиа и сайта DOC.ru Алексей Федорко. В команду второго жюри также вошли корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Александра Баландина и тележурналист, редактор, сценарист и продюсер документальных фильмов Виолетта Ничкова.

Представители СМИ также присудили гран-при проекту «Рак. На пороге открытия». Диплом получил проект «Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия» (Kion) — с формулировкой «за мастерство журналиста в документальном кино».

О фестивале

Original+Doc
Original+Doc

Original+Doc проходил с 23 по 26 августа 2025 года в рамках Московской международной недели кино в кинотеатре «Москино Музеон». В конкурсной программе были премьерные показы документальных фильмов и сериалов крупнейших стриминговых платформ — Start, Kion, Okko, Wink, «Кинопоиск», Premier, Rutube и других.

Фестиваль документального контента стриминговых платформ Original+Dос проводится с 2023 года, на нем представлены новейшие фильмы, сериалы и шоу российских стриминговых платформ.