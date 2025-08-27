В Москве подвели итоги фестиваля Original+Doc

Гран-при в номинации «Оригинальный документальный проект» получил сериал «Рак. На пороге открытия» (Kion) — уникальное исследование, которое дает ответы на вопросы: помогут ли противоопухолевые вакцины победить рак, как российские исследователи научились превращать клетки в лекарство от онкологии и почему не удалось спасти Стива Джобса.