Они вместе снялись в фильмах «Скорость» и «Дом у озера» и прекрасно смотрелись в кадре. Кто бы мог подумать, что Киану Ривз и Сандра Буллок скрывали друг к другу нежные чувства. Годы спустя актриса призналась, что была влюблена в партнера по съемкам и постоянно хихикала, когда он был рядом. При этом она была уверена, что он к ней безразличен.