В мире шоу-бизнеса нередко случаются истории, когда коллеги по съемочной площадке или сцене испытывают искренние чувства друг к другу, но скрывают их годами. В этой подборке мы собрали пять самых известных случаев, когда звезды признались в любви лишь спустя годы — и уже тогда, когда было поздно. Их истории заставляют поверить, что даже под светом софитов сердце иногда остается одиноким.
Эмма Уотсон и Том Фелтон
Во время съемок «Гарри Поттера» Эмма Уотсон была очарована Томом Фелтоном, который играл Драко Малфоя. Она призналась, что в возрасте 10–12 лет у нее возникли чувства к нему. Юная актриса даже проверяла, будет ли он на съемках, чтобы увидеть его.
Том, в свою очередь, знал о чувствах Эммы и относился к ней с особой заботой. В интервью он отмечал, что всегда ощущал с ней «родственную связь». Симпатия к девушке у него тоже была, но в романтические отношения она не переросла.
Киану Ривз и Сандра Буллок
Они вместе снялись в фильмах «Скорость» и «Дом у озера» и прекрасно смотрелись в кадре. Кто бы мог подумать, что Киану Ривз и Сандра Буллок скрывали друг к другу нежные чувства. Годы спустя актриса призналась, что была влюблена в партнера по съемкам и постоянно хихикала, когда он был рядом. При этом она была уверена, что он к ней безразличен.
Позже Киану Ривзу показали это интервью Буллок, и он к большому удивлению публики заявил: «Она явно не знала, что я тоже был в нее влюблен».
Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон
На съемках «Друзей» Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон испытывали взаимную влюбленность. Они признались, что оба были влюблены друг в друга, но не решались начать отношения — всегда что-то мешало им быть вместе.
Несмотря на это, они подружились и до сих пор поддерживают теплые отношения. На съемках воссоединения актеров «Друзей» они вновь обсудили эти чувства, подтвердив их взаимность. Хотя они так и не начали роман, актеры считают, что их влюбленность позволила отношениям героев — Рейчел и Росса — выглядеть естественнее.
Элизабет Бэнкс и Вуди Харрельсон
Во время съемок «Голодных игр» Элизабет Бэнкс была очарована Вуди Харрельсоном. Об этом стало известно после того, как актрису спросили про их совместную работу в фильме. По ее признанию, быть с ним в одном кадре — сплошное наслаждение. Также актриса отметила, что и ее героиня Эффи испытывает чувства к герою Хеймитчу, которого и играет Харрельсон.
Как оказалось позже, чувства актрисы были взаимны. Во время съемок последнего фильма саги «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II» Харрельсон неожиданно поцеловал Бэнкс. В интервью он признал, что не мог упустить возможность поцеловать девушку мечты.
Мэттью Дэвис и Сэльма Блэр
На съемках «Блондинки в законе» Мэттью Дэвис, исполнивший роль Уорнера, испытывал влюбленность к Сэльме Блэр, которая играла Вивиан. По сюжету их герои были помолвлены. Актер признался, что «абсолютно любил и обожал» ее и что эти чувства он сохранит до самой смерти.
Сэльма, в свою очередь, отметила, что их отношения были «дружескими и профессиональными», и что она ценит его как коллегу.