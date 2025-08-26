В честь Дня российского кино по ТВ покажут режиссерскую работу Сергея Бодрова-мл.

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» проведет марафон популярных российских фильмов в честь Дня российского кино, которое отмечается 27 августа. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.
В честь праздника покажут фильмы, снятые в 1990, 2000 и 2010-е годы. Начнет кинопоказ в 08:35 мелодрама «Привет от Чарли-трубача» о встрече знаменитого певца Андрея Ильина с мальчиком из детдома, который выдает себя за его сына.
Потом — в 10:10 — на телеканале выйдет фильм «Полицейские и воры» с Геннадием Хазановым в главной роли, в котором также снялись Вячеслав Невинный, Евгения Глушенко, Елена Цыплакова, Владимир Зельдин и другие.
Продолжит марафон в 11:55 картина Аллы Суриковой «Дети понедельника». Главные роли в фильме исполнили Игорь Скляр и Ирина Розанова. Сюжет рассказывает о Диме Медякине, который начинает все заново в деревне у своей бывшей возлюбленной Лиды, где оказался после покушения и предательства жены.
Сразу после зрители увидят комедийную картину Веры Сторожевой «Сдается дом со всеми неудобствами», а потом — блокбастер Николая Лебедева «Экипаж».
В 19:40 в эфире продемонстрируют единственную режиссерскую работу Сергея Бодрова-мл. «Сестры». Завершит марафон в 21:10 культовая дилогия Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» с Бодровым в главной роли.