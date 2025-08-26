Актриса Юлия Куварзина выразила соболезнования в связи со смертью бывшего супруга Алексея Аптовцева. Звезда сериала «Воронины» опубликовала кадр с артистом в личном блоге и подписала его: «Светлая память! Покойся с миром».
Отношения Юлии Куварзиной и Алексея Аптовцева начались в Театре на Таганке, где оба служили. Актеры состояли в отношениях девять лет, а в 2008 году расписались. У них есть общая дочь Лиза. Артисты развелись в 2013 году, но сохранили это в тайне. Только спустя шесть лет они публично объявили о расставании.
Алексей Аптовцев ушел из жизни 24 августа. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.