Анфиса Чехова выходит замуж

Известная российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова сообщила, что ее избранник, актер и продюсер Александр Златопольский сделал ей предложение. О том, что она выходит замуж, Чехова написала на своей странице в соцсети.
Артистка опубликовала фото с возлюбленным на фоне Эйфелевой башни, на котором она демонстрирует помолвочное кольцо. «Я сказала “да” (…) Сегодня в нашей жизни зарождается новая глава. К чему мы придем и как сложится наше совместное будущее, зависит только от нас», — подписала она пост. По словам телезвезды, ее никто не любил так, как Златопольский.
Чехова призналась, что в отношениях с актером стала смелее и спокойнее. По словам телеведущей, избранник позволяет ей быть собой и всегда ее поддерживает.
О том, что Чехова и Златопольский состоят в отношениях, стало известно в мае. Актер рассказал, что познакомился с Чеховой на мероприятии, которое она вела.