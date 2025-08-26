Ричмонд
Анфиса Чехова выходит замуж

Телеведущая сообщила, что ей сделали предложение
Анфиса Чехова с возлюбленным
Анфиса Чехова с возлюбленнымИсточник: Соцсети

Известная российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова сообщила, что ее избранник, актер и продюсер Александр Златопольский сделал ей предложение. О том, что она выходит замуж, Чехова написала на своей странице в соцсети.

Артистка опубликовала фото с возлюбленным на фоне Эйфелевой башни, на котором она демонстрирует помолвочное кольцо. «Я сказала “да” (…) Сегодня в нашей жизни зарождается новая глава. К чему мы придем и как сложится наше совместное будущее, зависит только от нас», — подписала она пост. По словам телезвезды, ее никто не любил так, как Златопольский.

Чехова призналась, что в отношениях с актером стала смелее и спокойнее. По словам телеведущей, избранник позволяет ей быть собой и всегда ее поддерживает.

О том, что Чехова и Златопольский состоят в отношениях, стало известно в мае. Актер рассказал, что познакомился с Чеховой на мероприятии, которое она вела.