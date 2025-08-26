Умерший от рака актер Алексей Аптовцев продолжал работать до последнего дня

Умерший за неделю до 50-летия актер Алексей Аптовцев планировал юбилейный бенефис, но судьба распорядилась иначе. Об этом aif.ru заявил его друг и коллега, актер Филипп Ефимов.
«Он, конечно, хотел бенефиса в честь 50-летнего юбилея, писал сценарий, придумывал номера. Но у Бога свои провидения. Чуть-чуть не дожил…», — сказал он.
По словам Ефимова, Аптовцев предчувствовал свою смерть. За несколько дней до кончины он попросил побыть с ним.
«Он знал, что уходит, поэтому просил остаться с ним. Я остался», — добавил собеседник aif.ru.
Алексей Аптовцев умер вечером 24 августа. Последние несколько месяцев жизни он боролся с онкологией. Прощание с артистом пройдет 27 августа в церкви Преображения Господня в Балашихе.