Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умерший от рака актер Алексей Аптовцев продолжал работать до последнего дня

Актер из сериала «Склифосовский» умер 24 августа
Алексей Аптовцев в сериале «Инспектор Купер» (2012)
Алексей Аптовцев в сериале «Инспектор Купер» (2012)

Умерший за неделю до 50-летия актер Алексей Аптовцев планировал юбилейный бенефис, но судьба распорядилась иначе. Об этом aif.ru заявил его друг и коллега, актер Филипп Ефимов.

«Он, конечно, хотел бенефиса в честь 50-летнего юбилея, писал сценарий, придумывал номера. Но у Бога свои провидения. Чуть-чуть не дожил…», — сказал он.

По словам Ефимова, Аптовцев предчувствовал свою смерть. За несколько дней до кончины он попросил побыть с ним.

«Он знал, что уходит, поэтому просил остаться с ним. Я остался», — добавил собеседник aif.ru.

Алексей Аптовцев умер вечером 24 августа. Последние несколько месяцев жизни он боролся с онкологией. Прощание с артистом пройдет 27 августа в церкви Преображения Господня в Балашихе.