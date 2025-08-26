Стало известно о многомиллионных гонорарах коллектива «Квартет И»

Театр «Квартет И» был основан в 1993 году группой выпускников эстрадного факультета ГИТИСа — Леонидом Барацом, Александром Демидовым, Камилем Лариным, Ростиславом Хаитом и режиссером Сергеем Петрейковым. Дебютным спектаклем коллектива стала постановка «Это только штампы», а значительный успех к театру пришел после спектакля «День радио» 2001 года. Параллельно с театральной деятельностью артисты запомнились российскому зрителю благодаря кино — в том числе из-за серии «О чем говорят мужчины».