Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валерия Ускова

Президент назвал народного артиста России выдающимся режиссером, чьи работы обогатили кинематограф
Валерий Усков, фото: соцсети
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким кинорежиссера, сценариста, народного артиста России Валерия Ускова в связи с его смертью. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Валерий Усков был выдающимся режиссером и сценаристом, обогатившим отечественный кинематограф своими талантливыми работами. Многие из них стали настоящим явлением в культурной и общественной жизни страны, символом нашего народного характера», — говорится в послании главы государства.

Президент отметил, что светлая память о таком замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, и всех почитателей его щедрого, вдохновенного творчества.

Ранее Союза кинематографистов сообщил о смерти Ускова на 93-м году жизни.

Валерий Усков родился 22 апреля 1933 года в Екатеринбурге. С 1964 года занимал должность режиссера-постановщика киностудии «Мосфильм». Совместно с Владимиром Краснопольским снял такие фильмы и сериалы как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве» и другие.