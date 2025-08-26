Ричмонд
Сандра Буллок впервые рассказала, как пережила потерю возлюбленного

Жених актрисы умер в 2023 году от последствий бокового амиотрофического склероза
Сандра Буллок и Брайан Рэндалл
Сандра Буллок и Брайан РэндаллИсточник: Legion-Media.ru

Сандра Буллок, в 2023 году потерявшая возлюбленного Брайана Рэндалла, который ушел из жизни в возрасте 57 лет, впервые рассказала о своей утрате.

61-летняя актриса дала интервью своей подруге Дженнифер Энистон для издания Vanity Fair. Буллок призналась, что после смерти Рэндалла несколько месяцев не выходила из дома из-за папарацци, которые преследовали ее буквально везде.

Также знаменитость вспомнила, что именно Дженнифер Энистон протянула ей руку помощи, когда Буллок узнала о страшном диагнозе жениха. Сандра отметила, что Дженнифер помогла ей справиться с эмоциональным кризисом.

Напомним, Сандра Буллок познакомилась с фотографом Брайаном Рэндаллом в 2015 году после того, как он сфотографировал ее сына на дне рождения. Актриса называла Рэндалла «любовью всей своей жизни». Сандра была рядом с возлюбленным вплоть до его смерти в августе 2023 года.