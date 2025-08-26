Напомним, Сандра Буллок познакомилась с фотографом Брайаном Рэндаллом в 2015 году после того, как он сфотографировал ее сына на дне рождения. Актриса называла Рэндалла «любовью всей своей жизни». Сандра была рядом с возлюбленным вплоть до его смерти в августе 2023 года.