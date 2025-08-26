Ричмонд
«Самая крутая свадьба десятилетия»: Прилучный отметил годовщину брака с женой

Прилучный и Зепюр Брутян отметили третью годовщину брака
Павел Прилучный и Зепюр Брутян
Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Супруга Павла Прилучного Зепюр Прилучная-Брутян опубликовала в своем блоге видео, которое было посвящено третьей годовщине свадьбы с актером. В ролике кадры с торжества были смонтированы с комментариями Павла и Зепюр, которые вспоминали свой праздник. Прилучный заявил, что «у них была одна из самых крутых свадеб за десятилетие», а Брутян благодарила мужа за то, что он пришел в ее жизнь и трогательно призналась в любви супругу.

Комментарии подписчиков к ролику разделились. Некоторые посчитали, что упоминание «крутой свадьбы» — это «ответ» бывшей супруге актера Агате Муцениеце, которая вышла замуж за музыканта Петра Дрангу 25 августа. Другие поздравили пару с третьей годовщиной брака и пожелали долгих и счастливых лет вместе.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце были женаты с 2011 по 2020 годы, в их браке родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. Бывшие супруги все еще не урегулировали свои отношения после развода и выясняют в суде, с кем должен жить их сын Тимофей.

В 2022 году Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. В 2023 году у них родился сын Микаэль.

1 мая Агата Муцениеце сообщила, что Петр Дранга сделал ей предложение. 23 июня пара рассекретила беременность Агаты. 25 августа актриса вышла замуж во второй раз.