Супруга Павла Прилучного Зепюр Прилучная-Брутян опубликовала в своем блоге видео, которое было посвящено третьей годовщине свадьбы с актером. В ролике кадры с торжества были смонтированы с комментариями Павла и Зепюр, которые вспоминали свой праздник. Прилучный заявил, что «у них была одна из самых крутых свадеб за десятилетие», а Брутян благодарила мужа за то, что он пришел в ее жизнь и трогательно призналась в любви супругу.