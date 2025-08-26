Марина Зудина улетела из России к друзьям

Актриса Марина Зудина улетела из России. Звезда сообщила об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она призналась, что гостит у друзей в Италии.
«Вот такая удивительная природа в Тоскане. Я ни разу не была в Италии не в городских местах. Сейчас я у своих прекрасных друзей. Наслаждаюсь кипарисами, оливками. Это что-то невероятное», — отметила артистка.
Знаменитость состояла в браке с Олегом Табаковым, который был старше нее на 30 лет. Актриса начала встречаться с ним еще в институте. Она знала, что у режиссера есть жена Людмила Крылова и дети, но ничего не могла поделать со своими чувствами. Несколько лет пара скрывала отношения, артистка даже сделала аборт, чтобы не рушить семью возлюбленного, Зудина говорила об этом в программе «Судьба человека». Однако в 1994 году артист развелся с супругой.
Звезда «Содержанок» также признавалась, что не хотела выходить замуж за режиссера и рожать от него детей. Артистка планировала после отношений с Табаковым создать семью с другим человеком. Но в 1995 году пара расписалась, а через несколько месяцев у них родился сын Павел. И в 2006 году у супругов появилась девочка Мария.
Дочь артистов учится в финансовом институте в Москве. По словам Зудиной, Мария отказалась получать образование за границей, хотя крестный студентки ждал ее в Монако и готов был помочь с поступлением в вуз.
