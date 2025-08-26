Марина Зудина улетела из России к друзьям

Знаменитость состояла в браке с Олегом Табаковым, который был старше нее на 30 лет. Актриса начала встречаться с ним еще в институте. Она знала, что у режиссера есть жена Людмила Крылова и дети, но ничего не могла поделать со своими чувствами. Несколько лет пара скрывала отношения, артистка даже сделала аборт, чтобы не рушить семью возлюбленного, Зудина говорила об этом в программе «Судьба человека». Однако в 1994 году артист развелся с супругой.