Актриса Ольга Кабо опубликовала фото с дочерью: «Превзошла мать красотой»

Актриса Ольга Кабо опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкие фото с дочерью. Звезда поделилась семейными кадрами в день рождения Татьяны.
«Моя доченька! Моя девочка! Моя Танечка! Тебе сегодня 27. Помню твой первый вздох, первый крик, первое слово. Первый класс, первый танец… первую победу. Первые премьеры! С тобой проживаю жизнь словно впервые, в первый раз… И это счастье — проживать вместе жизнь. Счастливого пути, моя звездочка. Я всегда рядом», — написала артистка.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Превзошла мать красотой», «Какая красивая», «Выросла мамина радость», «Счастье, когда есть такие дочки», «Вы обе красавицы невероятные», «Как сестренки», «Чудесная у вас девочка», «Какое она солнышко», «Роскошные девушки».
Дочь знаменитости родилась в ее браке с бизнесменом Эдуардом Василишиным. Артистка говорила, что мужчина был ее первой настоящей любовью, однако они развелись через два года после появления ребенка.
Татьяна Василишина начинала свою карьеру как балетмейстер и режиссер-постановщик. Спектакли шли в «Губернском театре», о чем Кабо рассказывала подписчикам в соцсетях. Однако девушка решила изменить свою жизнь. Она окончила философский и психологический факультеты МГУ, а также прошла практику в психиатрической клинике. Кабо обращалась за помощью к дочери, когда разводилась со вторым мужем Николаем Разгуляевым, и Василишина помогла матери пережить этот сложный период.
