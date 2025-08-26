Актриса Ольга Кабо опубликовала фото с дочерью: «Превзошла мать красотой»

Татьяна Василишина начинала свою карьеру как балетмейстер и режиссер-постановщик. Спектакли шли в «Губернском театре», о чем Кабо рассказывала подписчикам в соцсетях. Однако девушка решила изменить свою жизнь. Она окончила философский и психологический факультеты МГУ, а также прошла практику в психиатрической клинике. Кабо обращалась за помощью к дочери, когда разводилась со вторым мужем Николаем Разгуляевым, и Василишина помогла матери пережить этот сложный период.