Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Названа дата премьеры второго сезона сериала «Универ. Молодые»

ТНТ назвал дату выхода второго сезона ситкома «Универ. Молодые»
Кадр из сериала «Универ. Молодые» (2 сезон)
Кадр из сериала «Универ. Молодые» (2 сезон)

Премьера второго сезона ситкома «Универ. Молодые» состоится в сентябре на ТНТ. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Во втором сезоне студентам МВГУ нужно будет загладить вину за старые ошибки: Федя будет стараться вернуть доверие Полины, Полина же пойдет на сделку с совестью и впутается в микрозаймы, Аня и Паша столкнутся с первыми трудностями и страстями студенческой любви, а Слава будет встречаться с четырьмя девушками сразу. Здесь появится и Кузя — он расскажет студентам о секретах своего бизнеса.

В сериале появятся адвокат Юра (Максим Белобородов), турецкий бойфренд коменды Юсуф (Гурам Баблишвили) и Иваныч (Константин Шелягин).

«Для меня как для актера большая удача быть частью истории, которая живет столько лет, не стоит на месте и меняется вместе со зрителями. И я вас уверяю, у нас еще много козырей в рукаве, которыми сможем вас удивить. Так что включайте ТНТ, встречайте старого-доброго Кузю, новых классных героев и готовьтесь получать удовольствие от просмотра», — говорит актер Виталий Гогунский.

Первую серию второго сезона комедии «Универ. Молодые» покажут 8 сентября в 21:00.

Ранее стало известно, что фильм «Дети-шпионы» дебютировал с первой строчки российского кинопроката.