Звезда «Метод Фрейда» рассказала о столкновении со стаей бездомных собак

Российская актриса Елена Николаева вспомнила, как столкнулась со стаей бездомных собак
Елена Николаева
Елена Николаева

Российская актриса Елена Николаева вспомнила, как столкнулась со стаей бездомных собак неподалеку от рынка в Москве. Этим она поделилась с «Пятым каналом» на премьере документального фильма «Черкизон. Ад и рай новой России».

Она отметила, что инцидент произошел в 2000-х. «Возле “Черкизона” я как раз купила это прекрасное платье и побежала. Подружка на меня смотрела, и тут на меня стая бездомных собак понеслась. Помню, что это было страшно», — сказала артистка.

Она отметила, что из-за страха замерла и не двигалась с места.

«Они обнюхали мое платье леопардовое и отстали от меня. Не понравилось им что-то или наоборот», — добавила Николаева.

Ранее Елена Николаева снялась в бикини на пляже, впечатлив поклонников.