Звезда «Ворониных» о своей фигуре: «Не ношу короткие юбки с 13 лет»

Юлия Куварзина отметила, что старается держать себя в форме и хорошо выглядеть визуально
Юлия Куварзина
Юлия КуварзинаИсточник: кадр из сериала «Костя — Вера»

Звезда сериала «Воронины» Юлия Куварзина призналась в интервью для издания «7 дней», что с 13 лет не носит короткие юбки. По мнению актрисы, такая одежда не подходит для ее типа фигуры. Знаменитость отметила, что старается держать себя в форме и хорошо выглядеть визуально.

«Очень правильно следить за весом и здоровьем. Но для меня, например, принципиальна еще и визуальная часть. Я не ношу короткие юбки лет с тринадцати, потому что мне действительно это не очень шло. Больше нравилось надевать расклешенные брюки или длинную юбку годе. Я вообще пришла к тому, что разлюбила фастфуд, мусорную еду, дешевые сладости. Это давно закрытая тема. Очень люблю полезные продукты. У меня как-то спросили, какие мои любимые. Я ответила: кефир и гречка. А вот из калорийного очень люблю сыр и орехи. Это то, что я могу съесть, реально не чувствуя меры. И шоколад. Но предпочитаю черный, его много не съешь», — поделилась артистка.

Куварзина также рассказала, что периодически устраивает себе разгрузочные дни. Актриса пьет смузи, соки или ест только определенные фрукты. Знаменитость подчеркнула, что не злоупотребляет таким методом похудения.

У артистки есть дочь Елизавета. Звезда родила первенца в 32 года. Куварзина призналась, что долго не могла похудеть после беременности. Актриса следила за питанием и старалась не переедать, но стабильного результата не получала. По словам артистки, она также много двигалась и бегала за ребенком на детских площадках, однако это не приближало ее к заветной цели. Тогда знаменитость обратилась за помощью к эндокринологу-диетологу, который помог ей избавиться от лишних килограммов без срывов и вреда для здоровья.

Актриса состояла в браке с коллегой Алексеем Аптовцевым. Супруги развелись в 2013 году, однако скрывали эту информацию шесть лет. 25 августа Алексей Аптовцев ушел из жизни в возрасте 49 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.