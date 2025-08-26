После смерти Юрия Кары открыли наследственное дело

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Наследственное дело открыто в Москве после смерти режиссера и заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Кары, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Наследственное дело открыто», — сообщается в материалах.
В них также указано, что наследственное дело ведет нотариус в Москве.
Кара скончался 16 июля в Ялте в возрасте 70 лет.
Юрий Кара — советский и российский режиссер, родился в 1954 году в Донецке. Популярность ему принес фильм «Завтра была война» по повести Бориса Васильева. В 1994 году Кара снял фильм «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова.