83-летний Харрисон Форд раскрыл секрет крепкого брака с 60-летней женой

Когда Форда спросили, как долго они с 60-летней Флокхарт женаты, он ответил: «Я бы сказал, что всю свою жизнь. Я женился в первый раз в 23 года, что, должно быть, незаконно». Актер заключил брак со своей первой женой, Мэри Марквардт, в 1964 году, но в 1979 году они развелись. Также Харрисон был женат на сценаристке Мелиссе Мэтисон с 1983 года до их расставания в 2004 году. С Флокхарт актер связал себя узами брака в 2010 году. В июне пара отпраздновала 15-ю годовщину свадьбы.