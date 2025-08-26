83-летний Харрисон Форд раскрыл секрет крепкого брака с 60-летней женой

Во время недавнего появления в программе Wild Card с Рэйчел Мартин, 83-летний Харрисон Форд раскрыл секрет его крепкого брака с Калистой Флокхарт и рассказал о том, что именно возраст научил его по-настоящему любить.
«Каждый из нас мечтает влюбиться. Вы думаете, что это дело молодое, но суть в том, чтобы оставаться влюбленным всегда. Поддерживать, лелеять, в общем, не облажаться», — поразмышлял актер о сложности выстроить правильные взаимоотношения с партнером. Он также отметил, что самые крепкие пары «работают над ними каждый день».
Когда Форда спросили, как долго они с 60-летней Флокхарт женаты, он ответил: «Я бы сказал, что всю свою жизнь. Я женился в первый раз в 23 года, что, должно быть, незаконно». Актер заключил брак со своей первой женой, Мэри Марквардт, в 1964 году, но в 1979 году они развелись. Также Харрисон был женат на сценаристке Мелиссе Мэтисон с 1983 года до их расставания в 2004 году. С Флокхарт актер связал себя узами брака в 2010 году. В июне пара отпраздновала 15-ю годовщину свадьбы.
«Романтическая любовь — один из самых волнующих и приносящих удовольствие видов любви, и я думаю, что потенциал для этого есть на любом этапе вашей жизни. Я не сомневался, что смогу влюбиться даже в таком возрасте, и я не был удивлен, когда это действительно произошло… Старые люди тоже могут любить», — поделился Харрисон Форд своими размышлениями.