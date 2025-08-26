80-летняя Наталья Селезнева рассказала о самочувствии после вызова скорой

В понедельник, 25 августа сообщалось, что Селезневой понадобилась срочная помощь врачей. По данным Mash, 80-летняя актриса пожаловалась на боли в позвоночнике. После укола артистке стало легче, от госпитализации она отказалась. Отмечалось, что в ближайшее время Селезнева собирается пройти обследование в поликлинике.