Бондарчук высоко оценил столичную инфраструктуру для кинематографистов

«Был на площадке в “Москино”, где строятся натурные декорации. Там идет такое строительство, какое я не видел ни в одной студии в мире, у нас там стоят две декорации наших проектов. И все это совпадает с Неделей кино. Могу сказать, что наш мэр Сергей Собянин сделал для киноиндустрии за последние три года то, что не мог сделать никто, большая ему за это благодарность от кинематографистов», — сказал Бондарчук, комментарий которого приводится в Telegram-канале сети городских кинотеатров «Москино».