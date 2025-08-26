Ричмонд
Бондарчук высоко оценил столичную инфраструктуру для кинематографистов

Режиссер также похвалил организацию Московской Международной недели кино
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Инфраструктура для киноиндустрии в Москве за последние три года серьезно преобразилась, считает режиссер Федор Бондарчук.

«Был на площадке в “Москино”, где строятся натурные декорации. Там идет такое строительство, какое я не видел ни в одной студии в мире, у нас там стоят две декорации наших проектов. И все это совпадает с Неделей кино. Могу сказать, что наш мэр Сергей Собянин сделал для киноиндустрии за последние три года то, что не мог сделать никто, большая ему за это благодарность от кинематографистов», — сказал Бондарчук, комментарий которого приводится в Telegram-канале сети городских кинотеатров «Москино».

Бондарчук также похвалил организацию Московской Международной недели кино. «Во-первых, большое количество молодых людей, здесь можно встретить кинематографистов, здесь просто гости, которым интересна киноиндустрия. Самое главное, что это здорово выглядит и организовано», — сказал режиссер.

Он отметил мультимедийные зоны, множество переводчиков, присутствие гостей из зарубежных стран.

Московская международная неделя кино во второй раз стартовала в столице 23 августа и продлится до 27 августа. ТАСС — генеральный информационный партнер Московской международной недели кино.