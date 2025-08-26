Ричмонд
Марго Робби прервала интервью из-за плача сына и рассказала о материнстве

Актриса берет 10-месячного сына на съемки
Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media.ru

На днях Марго Робби представляла свой новый фильм «Большое смелое красивое путешествие», в котором она снялась вместе с Колином Фаррелом. Во время разговора с изданием Access Hollywood Марго была вынуждена остановить интервью, поскольку услышала, как плачет ее сын.

«Прошу прощения за эти звуки. Малыш ведет себя очень громко», — объяснила актриса. Колин Фаррел также прокомментировал ситуацию: «Здоровый саундтрек, не так ли?».

Репортер спросил у Робби, как ей дается материнство. Актриса призналась, что до сих пор не может поверить своему счастью.

«На самом деле, каждый раз я думаю: “Это мой ребенок!”», — сказала звезда «Барби». Затем она со смехом обратилась к Фарреллу: «Ты был рядом, пока он рос».

Ранее в интервью для Entertainment Tonight Марго Робби рассказала, что материнство стало для нее лучшим опытом в жизни.

«Это лучшее в жизни. Забавно: пытаешься объяснить кому-то, у кого есть дети, хотя им это и так понятно. А если нет — наверное, это просто очень скучно слушать», — призналась актриса.

Напомним, 35-летняя Марго Робби в октябре прошлого года впервые стала матерью. Актриса родила сына в браке с продюсером Томом Акерли. Робби не задержалась надолго в декрете и быстро вернулась к съемкам. Артистка берет с собой на съемочные площадки 10-месячного сына.