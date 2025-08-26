Юрий Колокольников отказался комментировать включение его в список угроз Украины

Российский актер Юрий Колокольников, известный по ролям в фильме Кристофера Нолана «Довод» и сериале «Игра престолов», не будет комментировать попадание в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом корреспонденту aif.ru сообщила агент артиста Ирина Гречишкина.
«От нас не будет никаких комментариев по этому поводу», — сказала собеседница издания.
Ранее уточнялось, что основанием для включения в соответствующий список стало участие Колокольникова в кинопроектах, финансируемых государственным бюджетом Российской Федерации.
Минкультуры Украины начало составлять этот список в 2015 году. На данный момент в него вошли более двухсот деятелей культуры. В числе них Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Жерар Депардье, Сергей Дружко, Александр Дугин, Анна Семенович. Перечень регулярно пополняется новыми именами.