Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Колокольников отказался комментировать включение его в список угроз Украины

Основанием для включения в список угроз нацбезопасности стало участие актера в кинопроектах, финансируемых госбюджетом РФ
Юрий Колокольников
Юрий КолокольниковИсточник: Legion-Media.ru

Российский актер Юрий Колокольников, известный по ролям в фильме Кристофера Нолана «Довод» и сериале «Игра престолов», не будет комментировать попадание в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом корреспонденту aif.ru сообщила агент артиста Ирина Гречишкина.

«От нас не будет никаких комментариев по этому поводу», — сказала собеседница издания.

Ранее уточнялось, что основанием для включения в соответствующий список стало участие Колокольникова в кинопроектах, финансируемых государственным бюджетом Российской Федерации.

Минкультуры Украины начало составлять этот список в 2015 году. На данный момент в него вошли более двухсот деятелей культуры. В числе них Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Жерар Депардье, Сергей Дружко, Александр Дугин, Анна Семенович. Перечень регулярно пополняется новыми именами.