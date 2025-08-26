Катерина Шпица рассказала, почему детей не стоит ограждать от жизни

Актриса Екатерина Шпица в беседе с Пятым каналом отметила, что главная задача родителя заключается в воспитании у ребенка самостоятельности и способности высказывать собственное мнение.
По ее словам, взрослым не следует чрезмерно защищать детей от нового опыта или действий, которые они хотят попробовать самостоятельно. Исключение составляют только вредные привычки, от которых ребенка действительно необходимо уберечь. Шпица подчеркнула, что важно воспитывать ребенка так, чтобы он со временем сам умел избегать пагубных зависимостей и неправильных пристрастий, а от всего остального ограждать его не нужно.
Актриса добавила, что родители должны научить ребенка принимать собственные решения, показывая на первых этапах, как именно это делается и на кого можно опереться. По ее мнению, главная миссия взрослого — стать надежной опорой для ребенка до тех пор, пока у него не сформируется внутренняя устойчивость.
Говоря о личном опыте, Шпица рассказала, что старается строить отношения с сыном Германом на доверии, теплоте и внимании. Она всегда готова ответить на его вопросы и нередко побуждает его задавать их самостоятельно. Актриса уверена, что детям нужно искреннее внимание, пусть и не круглосуточно.
Отдельно она затронула тему родительской усталости, подчеркнув, что периоды эмоционального выгорания бывают у всех. В такие моменты, по ее признанию, она старается меньше воспитывать, а больше проявлять любовь к сыну.
