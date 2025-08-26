Роман «Анна Каренина», пожалуй, самое экранизируемое произведение Льва Толстого. Шесть картин были сняты в России и во времена СССР, и семь — за рубежом. Немногим по количеству кинематографических интерпретаций ему уступает лишь «Война и мир» — шесть отечественных и пять иностранных. Вспомним самые популярные адаптации трудов Льва Николаевича, созданные за пределами родных просторов писателя.
«Война и мир»
Роман-эпопея, иллюстрирующий русское высшее общество во времена войн с Наполеоном с 1805 по 1812 годы, получил пять зарубежных прочтений. Однако вышедший в 2007 году германский мини-сериал Роберта Дорнхельма, а также британские телеверсии: 1963-го с Дэниелом Месси в роли Андрея Болконского и 1972 года с Энтони Хопкинсом — Пьер Безухов, оказались весьма провальными и непочтительно вольными к оригиналу.
Одри Хепберн и Генри Фонда
Успешная итальянско-американская постановка режиссера Кинга Видора, где черноглазую и смущенную Наташу Ростову сыграла Одри Хепберн, в образе прямодушного Пьера Безухова предстал Генри Фонд, а его другом, скучающим князем Андреем Болконским стал Мел Феррер.
Лента «Война и мир» 1956 года получила три номинации на премию «Оскар»: за лучшую режиссуру, операторскую работу и дизайн костюмов. Несмотря на прекрасный актерский состав и сильное сходство с первоисточником, картина получила противоречивые отзывы.
Лили Джеймс и Пол Дано
Британский сериал «Война и мир», длиною в шесть часовых серий, в 2016-ом снял Том Харпер. Главную женскую роль исполнила Лили Джеймс, а двух друзей, размышляющих о судьбе России — Пол Дано и Джеймс Нортон. Проект также получился весьма качественным и наиболее точным к тексту, правда, без «долгоиграющих» лирических отступлений Льва Николаевича.
Основные нарекания были к выбранному актерскому составу, выбивающемуся своими тонкими английскими чертами из каноничных образов русского дворянства.
«Анна Каренина»
Трагичный роман Толстого рассказывает о нелегкой судьбе русской интеллигенции на примере Анны Карениной — женщины, предавшей супруга и сына, все собственные ценности ради личного счастья с любовником графом Алексеем Вронским. Почему-то этот образ особенно запал в сердце зарубежным режиссерам, а сыграть противоречивую героиню смогли самые яркие голливудские актрисы.
Грета Гарбо и Фредрик Марч
Классическая голливудская мелодрама «Анна Каренина» 1935 года с Гретой Гарбо в главной роли — одна из лучших ее работ, и Фредриком Марчем в образе Вронского.
Российскому зрителю крайне сложно воспринимать собственное литературное достояние в американской интерпретации. Однако режиссеру Кларенсу Брауну удалось с минимальными расхождениями визуализировать «Анну Каренину», написанную Львом Николаевичем.
Фильм удостоился главной награды Венецианского фестиваля 1935 года. В свою очередь Гарбо была отмечена призом за «Главную женскую роль» от нью-йоркского сообщества критиков.
Вивьен Ли и Кирон Мур
Британский полный метр Жюльена Дювивье также рассказывает классическую историю несчастной Анны, только подсвечивает немного иные ситуации и их последствия.
В представлении режиссера-француза главная героиня — властная и решительная дама, и Вивьен Ли справилась с этой задачей как никто другой. Под чары героини попал самовлюбленный муж-скандалист в исполнении Ральфа Ричардсона, а также Вронский — молодой и наивный офицер без гроша в кармане, «костюмчик» которого примерил Кирон Мур.
Подобная интерпретация «Анны Карениной» 1948 года была невысоко оценена зрителями. Отмечается, что фильм не смог передать всю палитру чувств.
Жаклин Биссет и Кристофер Рив
Американская «Анна Каренина» 1985 года Саймона Лэнгтона, где в центре внимания персонажи Жаклин Биссет и Кристофер Рив, получилась визуально наиболее «родной», но не самой удачной.
Однако аудитория заметила много отступлений от литературной версии «Анны Карениной». К примеру, линия Кити Щербацкой и Константина Левина практически отсутствует в киноадаптации. Более того, сюжет кажется скомканным, а образы главных героев не раскрашены эмоционально.
Единственный, кому удалось передать настроение, по мнению зрителей — Пол Скофилд в роли брошенного Каренина.
Софи Марсо и Шон Бин
Необычно видеть, как француженка Софи Марсо играет замужнюю аристократку, однако именно она наиболее гармонично смотрится в роли ранимой и мечтательной петербурженки. Под стать ей и Вронский в исполнении Шона Бина.
«Анна Каренина» в постановке Бернарда Роуза приятна глазу и точна, при этом динамична. К тому же, героине наконец-то получается сопереживать, а не винить некогда бывшую Облонскую в неверности и легкомыслии.
Хелен МакКрори и Кевин МакКидд
Сериальную вариацию «Анна Каренина» получила в Великобритании в 2000 году благодаря кинематографисту Дэвиду Блэру. Сыграли горе-любовников Хелен МакКрори и Кевин МакКидд.
Адаптация оказалась весьма спорной: мрачной, тяжелой и затянутой, зато довольно скрупулезной. Вопросы вызвал и выбор МакКрори на роль роковой красавицы.
Кира Найтли и Аарон Тейлор-Джонсон
Пожалуй, самой обсуждаемой и самой «правдоподобной» зарубежной адаптацией «Анны Карениной» вышла постановка Джо Райта. Чету Карениных сыграли Кира Найтли и Джуд Лоу, а разлучника Вронского — Аарон Тейлор-Джонсон.
Зарубежные критики уверены: именно Райту удалось показать истинный, даже немного клишированный дух России XIX века. Но самое главное — снять историю о настоящей женской любви, со всеми ее пороками и самопожертвованием.