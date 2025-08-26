Ричмонд
Толстой в Голливуде и не только: зарубежные экранизации русской классики

Какая роль объединяет неподражаемую Софи Марсо, статную Вивьен Ли, томную Грету Гарбо и утонченную Киру Найтли? Конечно же образ знаменитой петербурженки с трагичной судьбой, урожденной под фамилией Облонская
Мария Серяпова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Анна Каренина
Кадр из фильма «Анна Каренина»

Роман «Анна Каренина», пожалуй, самое экранизируемое произведение Льва Толстого. Шесть картин были сняты в России и во времена СССР, и семь — за рубежом. Немногим по количеству кинематографических интерпретаций ему уступает лишь «Война и мир» — шесть отечественных и пять иностранных. Вспомним самые популярные адаптации трудов Льва Николаевича, созданные за пределами родных просторов писателя. 

«Война и мир»

Роман-эпопея, иллюстрирующий русское высшее общество во времена войн с Наполеоном с 1805 по 1812 годы, получил пять зарубежных прочтений. Однако вышедший в 2007 году германский мини-сериал Роберта Дорнхельма, а также британские телеверсии: 1963-го с Дэниелом Месси в роли Андрея Болконского и 1972 года с Энтони Хопкинсом — Пьер Безухов, оказались весьма провальными и непочтительно вольными к оригиналу.

Одри Хепберн и Генри Фонда

Одри Хепберн и Генри Фонда в фильме Война и мир
Одри Хепберн и Генри Фонда в фильме «Война и мир»

Успешная итальянско-американская постановка режиссера Кинга Видора, где черноглазую и смущенную Наташу Ростову сыграла Одри Хепберн, в образе прямодушного Пьера Безухова предстал Генри Фонд, а его другом, скучающим князем Андреем Болконским стал Мел Феррер.

Лента «Война и мир» 1956 года получила три номинации на премию «Оскар»: за лучшую режиссуру, операторскую работу и дизайн костюмов. Несмотря на прекрасный актерский состав и сильное сходство с первоисточником, картина получила противоречивые отзывы. 

Лили Джеймс и Пол Дано

Лили Джеймс и Пол Дано в сериале Война и мир
Лили Джеймс и Пол Дано в сериале «Война и мир»

Британский сериал «Война и мир», длиною в шесть часовых серий, в 2016-ом снял Том Харпер. Главную женскую роль исполнила Лили Джеймс, а двух друзей, размышляющих о судьбе России — Пол Дано и Джеймс Нортон. Проект также получился весьма качественным и наиболее точным к тексту, правда, без «долгоиграющих» лирических отступлений Льва Николаевича.

Основные нарекания были к выбранному актерскому составу, выбивающемуся своими тонкими английскими чертами из каноничных образов русского дворянства.

«Анна Каренина»

Трагичный роман Толстого рассказывает о нелегкой судьбе русской интеллигенции на примере Анны Карениной — женщины, предавшей супруга и сына, все собственные ценности ради личного счастья с любовником графом Алексеем Вронским. Почему-то этот образ особенно запал в сердце зарубежным режиссерам, а сыграть противоречивую героиню смогли самые яркие голливудские актрисы.

Грета Гарбо и Фредрик Марч

Грета Гарбо и Фредрик Марч в фильме Анна Каренина
Грета Гарбо и Фредрик Марч в фильме «Анна Каренина»

Классическая голливудская мелодрама «Анна Каренина» 1935 года с Гретой Гарбо в главной роли — одна из лучших ее работ, и Фредриком Марчем в образе Вронского.

Российскому зрителю крайне сложно воспринимать собственное литературное достояние в американской интерпретации. Однако режиссеру Кларенсу Брауну удалось с минимальными расхождениями визуализировать «Анну Каренину», написанную Львом Николаевичем.

Фильм удостоился главной награды Венецианского фестиваля 1935 года. В свою очередь Гарбо была отмечена призом за «Главную женскую роль» от нью-йоркского сообщества критиков.

Вивьен Ли и Кирон Мур

Кирон Мур и Вивьен Ли в фильме Анна Каренина
Кирон Мур и Вивьен Ли в фильме «Анна Каренина»

Британский полный метр Жюльена Дювивье также рассказывает классическую историю несчастной Анны, только подсвечивает немного иные ситуации и их последствия.

В представлении режиссера-француза главная героиня — властная и решительная дама, и Вивьен Ли справилась с этой задачей как никто другой. Под чары героини попал самовлюбленный муж-скандалист в исполнении Ральфа Ричардсона, а также Вронский — молодой и наивный офицер без гроша в кармане, «костюмчик» которого примерил Кирон Мур.

Подобная интерпретация «Анны Карениной» 1948 года была невысоко оценена зрителями. Отмечается, что фильм не смог передать всю палитру чувств.

Жаклин Биссет и Кристофер Рив

Кристофер Рив и Жаклин Биссет в фильме Анна Каренина
Кристофер Рив и Жаклин Биссет в фильме «Анна Каренина»

Американская «Анна Каренина» 1985 года Саймона Лэнгтона, где в центре внимания персонажи Жаклин Биссет и Кристофер Рив, получилась визуально наиболее «родной», но не самой удачной.

Однако аудитория заметила много отступлений от литературной версии «Анны Карениной». К примеру, линия Кити Щербацкой и Константина Левина практически отсутствует в киноадаптации. Более того, сюжет кажется скомканным, а образы главных героев не раскрашены эмоционально.

Единственный, кому удалось передать настроение, по мнению зрителей — Пол Скофилд в роли брошенного Каренина.

Софи Марсо и Шон Бин

Софи Марсо и Шон Бин в фильме Анна Каренина
Софи Марсо и Шон Бин в фильме «Анна Каренина»

Необычно видеть, как француженка Софи Марсо играет замужнюю аристократку, однако именно она наиболее гармонично смотрится в роли ранимой и мечтательной петербурженки. Под стать ей и Вронский в исполнении Шона Бина.

«Анна Каренина» в постановке Бернарда Роуза приятна глазу и точна, при этом динамична. К тому же, героине наконец-то получается сопереживать, а не винить некогда бывшую Облонскую в неверности и легкомыслии.

Хелен МакКрори и Кевин МакКидд

Хелен МакКрори и Кевин МакКидд в сериале Анна Каренина
Хелен МакКрори и Кевин МакКидд в сериале «Анна Каренина»

Сериальную вариацию «Анна Каренина» получила в Великобритании в 2000 году благодаря кинематографисту Дэвиду Блэру. Сыграли горе-любовников Хелен МакКрори и Кевин МакКидд.

Адаптация оказалась весьма спорной: мрачной, тяжелой и затянутой, зато довольно скрупулезной. Вопросы вызвал и выбор МакКрори на роль роковой красавицы.

Кира Найтли и Аарон Тейлор-Джонсон

Аарон Тейлор-Джонсон и Кира Найтли в фильме Анна Каренина
Аарон Тейлор-Джонсон и Кира Найтли в фильме «Анна Каренина»

Пожалуй, самой обсуждаемой и самой «правдоподобной» зарубежной адаптацией «Анны Карениной» вышла постановка Джо Райта. Чету Карениных сыграли Кира Найтли и Джуд Лоу, а разлучника Вронского — Аарон Тейлор-Джонсон.

Зарубежные критики уверены: именно Райту удалось показать истинный, даже немного клишированный дух России XIX века. Но самое главное — снять историю о настоящей женской  любви, со всеми ее пороками и самопожертвованием.