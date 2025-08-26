Роман-эпопея, иллюстрирующий русское высшее общество во времена войн с Наполеоном с 1805 по 1812 годы, получил пять зарубежных прочтений. Однако вышедший в 2007 году германский мини-сериал Роберта Дорнхельма, а также британские телеверсии: 1963-го с Дэниелом Месси в роли Андрея Болконского и 1972 года с Энтони Хопкинсом — Пьер Безухов, оказались весьма провальными и непочтительно вольными к оригиналу.