Названа причина смерти актера «Склифосовского» Алексея Аптовцева

Алексей Аптовцев окончил училище имени Щукина, после чего служил в Театре драмы и комедии «ФЭСТ». Среди его знаковых работ в кино и на телевидении — «Солдаты», «Люба, дети и завод…», «Кремлевские курсанты», «Склифосовский» и другие проекты.