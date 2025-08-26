Ричмонд
Звезда «Склифосовского» Алексей Аптовцев умер за неделю до юбилея

Актер ушел из жизни в 49 лет
Алексей Аптовцев в сериале «Инспектор Купер» (2012)
Алексей Аптовцев в сериале «Инспектор Купер» (2012)

Алексей Аптовцев, известный по роли в сериале «Склифосовский», а также по работам в качестве актера озвучки, ушел из жизни. Об этом сообщает «Российская газета».

Известно, что артист скончался 25 августа, за неделю до собственного юбилея: 2 сентября ему могло исполниться 50 лет. О причинах смерти Аптовцева не сообщается.

Выпускник Театрального училища имени Щукина работал в Театре драмы и комедии «ФЭСТ», снимался в крупных проектах в кино и на телевидении. Среди знаковых ролей — «Солдаты», «Люда, дети и завод…», «Кремлевские курсанты», «Склифосовский», «Инспектор Купер», и другие проекты.

Также Аптовцев озвучивал компьютерные игры «Ведьмак», «Star Craft», «Call of Duty», «War Craft». Последней работой актера стало участие в фантастическом драмеди «Дублер» в 2024 году.