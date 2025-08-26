Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Высоцкая опубликовала фото в купальнике с декольте

Актриса показала снимок в откровенном виде

Актриса Юлия Высоцкая снялась в купальнике с декольте. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Юлия Высоцкая / фото: соцсети
Юлия Высоцкая / фото: соцсети

52-летняя знаменитость позировала в темном слитном купальнике на фоне бассейна на вилле. На переднем плане была запечатлена бутылка вина.

Несколько недель назад звезда опубликовала фото, где предстала перед камерой в белом полупрозрачном платье в горошек с декольте и разрезом, которое дополнила сабо и браслетом. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Телеведущая была запечатлена у стола, на котором стояла коробка с букетом. Знаменитость поблагодарила за презент.

Актриса замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Они познакомились на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. Юлия призналась, что на первом свидании сильно переживала из-за того, что не смогла найти туфли в цвет единственного нарядного платья. По словам актрисы, в итоге режиссеру понравился ее образ. Он посчитал наряд стильным.

Ранее Юлия Высоцкая раскрыла секрет 30-летнего брака с Кончаловским.