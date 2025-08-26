Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зои Кравиц заметили за поцелуями с Гарри Стайлсом в Лондоне

Актриса Зои Кравиц целовалась с Гарри Стайлсом в Лондоне после слухов о романе с Остином Батлером
Зои Кравиц
Зои КравицИсточник: Legion-Media.ru

Голливудскую актрису Зои Кравиц заметили за поцелуями с певцом Гарри Стайлсом после слухов о романе. Об этом сообщает издание The Sun.

Знаменитости встретились в бистро Rita's в Лондоне 19 августа. По информации журналистов, актриса и певец «прятались за углом заведения и целовались, как подростки». Отмечается, что влюбленных не беспокоили наблюдатели.

Позже тем же вечером артистка появилась на премьере фильма «Пойман с поличным». На светском мероприятии Зои Кравиц позировала в черном шелковом макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, украшенное белым бантом. Актриса добавила к образу босоножки на каблуках и серьги. Знаменитости сделали укладку и макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами.

24 августа знаменитость была замечена с Гарри Стайлсом в Риме. Один из поклонников заснял, как актриса шла под руку с певцом. Артистка была одета в белое мини-платье, черную кепку и кожаные лоферы. Поп-исполнитель предпочел синий бархатный костюм и кроссовки.

Ранее Зои Кравиц засняли в объятиях Остина Батлера на фоне слухов о романе.