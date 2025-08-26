Зои Кравиц заметили за поцелуями с Гарри Стайлсом в Лондоне

Голливудскую актрису Зои Кравиц заметили за поцелуями с певцом Гарри Стайлсом после слухов о романе. Об этом сообщает издание The Sun.
Знаменитости встретились в бистро Rita's в Лондоне 19 августа. По информации журналистов, актриса и певец «прятались за углом заведения и целовались, как подростки». Отмечается, что влюбленных не беспокоили наблюдатели.
Позже тем же вечером артистка появилась на премьере фильма «Пойман с поличным». На светском мероприятии Зои Кравиц позировала в черном шелковом макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, украшенное белым бантом. Актриса добавила к образу босоножки на каблуках и серьги. Знаменитости сделали укладку и макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами.
24 августа знаменитость была замечена с Гарри Стайлсом в Риме. Один из поклонников заснял, как актриса шла под руку с певцом. Артистка была одета в белое мини-платье, черную кепку и кожаные лоферы. Поп-исполнитель предпочел синий бархатный костюм и кроссовки.
Ранее Зои Кравиц засняли в объятиях Остина Батлера на фоне слухов о романе.