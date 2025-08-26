Появились первые кадры со съемок приключенческой сказки «Лукоморье», где Павел Прилучный предстает в образе Кощея, а Елена Валюшкина играет Бабу Ягу. Роли главных героев-школьников исполняют Ника Жукова и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач.
По сюжету, отличница Маша и харизматичный хулиган Иван во время школьной экскурсии попадают в настоящее Лукоморье. Но сказочный мир оказывается совсем не таким, каким подростки его помнят по поэме Пушкина «Руслан и Людмила». Златая цепь исчезла, у ученого Кота начался творческий кризис, а злой Кощей обрел небывалое могущество. Чтобы наладить мир в волшебной стране и вернуться домой, ребята должны отгадать тайну исчезнувших строк пушкинского текста.
Павла Прилучного почти невозможно узнать в сложном и красочном гриме Кощея Бессмертного. У его героя яркие зеленые глаза и кожа черничного цвета с золотистыми всполохами.
Режиссером картины выступает Александр Бабаев, работавший над семейной комедией «Сокровища гномов» и сериалом «Наследники. Дар крови».
По словам постановщика, «зрителей ждет настоящее захватывающее приключение в лучших традициях горячо любимых сказок, невероятные квесты и финал, который непременно приятно удивит».
Для съемок фильма построят масштабные декорации, но часть сцен и даже персонажей реализуют при помощи компьютерной графики.
Проектом занимается кинокомпания «Наше кино» при участии онлайн-кинотеатра Okko.
Премьера фильма «Лукоморье» запланирована на 2026 год.