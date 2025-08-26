Ричмонд
Неузнаваемый Прилучный снимается со звездой «Слова пацана» в сказке: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок волшебной сказки «Лукоморье»
Александр Бабаев, Леон Кемстач, Ника Жукова и Павел Прилучный на съемках фильма «Лукоморье»
Александр Бабаев, Леон Кемстач, Ника Жукова и Павел Прилучный на съемках фильма «Лукоморье»

Появились первые кадры со съемок приключенческой сказки «Лукоморье», где Павел Прилучный предстает в образе Кощея, а Елена Валюшкина играет Бабу Ягу. Роли главных героев-школьников исполняют Ника Жукова и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач.

По сюжету, отличница Маша и харизматичный хулиган Иван во время школьной экскурсии попадают в настоящее Лукоморье. Но сказочный мир оказывается совсем не таким, каким подростки его помнят по поэме Пушкина «Руслан и Людмила». Златая цепь исчезла, у ученого Кота начался творческий кризис, а злой Кощей обрел небывалое могущество. Чтобы наладить мир в волшебной стране и вернуться домой, ребята должны отгадать тайну исчезнувших строк пушкинского текста.

На съемках фильма «Лукоморье»
На съемках фильма «Лукоморье»

Павла Прилучного почти невозможно узнать в сложном и красочном гриме Кощея Бессмертного. У его героя яркие зеленые глаза и кожа черничного цвета с золотистыми всполохами.

Павел Прилучный на съемках фильма «Лукоморье»
Павел Прилучный на съемках фильма «Лукоморье»

Режиссером картины выступает Александр Бабаев, работавший над семейной комедией «Сокровища гномов» и сериалом «Наследники. Дар крови».

По словам постановщика, «зрителей ждет настоящее захватывающее приключение в лучших традициях горячо любимых сказок, невероятные квесты и финал, который непременно приятно удивит».

Леон Кемстач на съемках фильма «Лукоморье»
Леон Кемстач на съемках фильма «Лукоморье»
Ника Жукова на съемках фильма «Лукоморье»
Ника Жукова на съемках фильма «Лукоморье»
Елена Валюшкина на съемках фильма «Лукоморье»
Елена Валюшкина на съемках фильма «Лукоморье»

Для съемок фильма построят масштабные декорации, но часть сцен и даже персонажей реализуют при помощи компьютерной графики.

Павел Прилучный на съемках фильма «Лукоморье»
Павел Прилучный на съемках фильма «Лукоморье»

Проектом занимается кинокомпания «Наше кино» при участии онлайн-кинотеатра Okko.

Премьера фильма «Лукоморье» запланирована на 2026 год.