По сюжету, отличница Маша и харизматичный хулиган Иван во время школьной экскурсии попадают в настоящее Лукоморье. Но сказочный мир оказывается совсем не таким, каким подростки его помнят по поэме Пушкина «Руслан и Людмила». Златая цепь исчезла, у ученого Кота начался творческий кризис, а злой Кощей обрел небывалое могущество. Чтобы наладить мир в волшебной стране и вернуться домой, ребята должны отгадать тайну исчезнувших строк пушкинского текста.