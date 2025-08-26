Вуди Аллен ответил на критику Киева из-за участия в Московской неделе кино

Американский режиссер Вуди Аллен заявил, что для него важно вести диалог о кино со всеми странами мира вне зависимости от политических позиций государств.
«Что бы ни делали политики, я не думаю, что обрывать художественные разговоры — это способ помочь чему-либо», — сказал он в интервью газете The Guardian.
Напомним, режиссер участвовал по видеосвязи в сессии «Легенды мирового кинематографа» в рамках Московской недели кино 24 августа. После этого на Украине отменили показ мюзикла Вуди Аллена.
Кроме того, режиссера внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (запрещен судом в России), обвинив в «сознательном участии в российском мероприятии» и в публичной поддержке действий РФ.