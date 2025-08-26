Ричмонд
Александра Бортич улетела с сыном из России

Актриса Александра Бортич улетела с сыном из России. Звезда рассказала об этом подписчикам в Telegram-канале.

«Мы с Саньком прилетели на турецкое побережье на несколько дней отдохнуть», — призналась артистка.

Знаменитость была замужем за бизнесменом Евгением Савельевым, от которого в 2020 году родила первенца Александра. В мае 2023 года актриса публично заявила, что развелась с отцом ребенка. По словам Бортич, они остались друзьями и вместе продолжают растить сына, как адекватные люди.

После развода звезда перестала афишировать личную жизнь и не отвечала на слухи о своих предполагаемых романах. Однако в июле 2025 года сама рассекретила отношения с коллегой Давидом Сократяном. Знаменитость поделилась откровенными кадрами со съемки, где они позировали в трусах. Артист не только обнимал Бортич за талию, но также держал ее рукой за обнаженную грудь и ягодицы. По словам звезды, они хотели привлечь к себе внимание, и это удалось.

Ранее стало известно, что фильм с Александрой Бортич победил на кинофестивале «Короче».